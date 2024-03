Aula de Yoga no evento Arena Sanca, em São Conrado - Divulgação

Aula de Yoga no evento Arena Sanca, em São ConradoDivulgação

Publicado 16/03/2024 06:00

Rio - Só vai ficar em casa neste fim de semana quem quiser! Há programações gratuitas espalhadas pela cidade e para todos os gostos. Uma delas é o projeto "Arena Sanca", na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, que reúne esporte, gastronomia e muita música. Entre as atrações do evento estão Seu Cuca, no sábado, e Gabriel Elias, no domingo. Os artistas prometem animar o evento ao som dos seus maiores sucessos em suas carreiras.

fotogaleria

A programação do "Arena Sanca" deste sábado ainda conta com prática de Yoga, a partir das 8h. Em seguida, é a vez da Clínica de Beach Tennis para os participantes. Das 11h às 16h, haverá Beach Tennis Jogos Exibição PRO AM que receberá atletas profissionais e amadores, convidados. No domingo, às 8h, acontece a Ginástica Natural com método U. Das 11h às 16h, haverá Futevôlei Competição, que também reunirá algumas presenças especiais. E às 15h, será feita uma ação ambiental de limpeza.

Outra opção na Zona Sul é assistir ao processo de retoques e limpeza de obras de arte no Ateliê de Restauro dentro de um estúdio de vidro localizado no jardim da Casa Museu Eva Klabin, na Lagoa, neste sábado. Na Oficina de Restauro, o público será convidado para participar de forma lúdica da restauração das réplicas de obras do Ateliê utilizando as técnicas aprendidas.

Já no Porto Maravilha rola uma edição especial do "Rock 80 Festival", em comemoração ao St Patrick 's Day, tradicional festa irlandesa que homenageia São Patrício, santo padroeiro do país. A programação é gratuita, mas o evento convida todos a doar 2kg de alimentos não perecíveis. O evento terá shows de DJ Tonny Dicarlo, Grupo Hitkover, Banda 80 Tons de Rock, Banda Scotch Oficial, banda Mishigaca e banda Rocket Eve no sábado. A banda Tia Dolores, banda Mr Magoo, banda L'Avventura, Movie On e Sobrinhos da Véia agitam o público no domingo. Além de música, ainda haverá gastronomia variada, espaço kids, com infláveis, feira de moda e artesanato e 20 rótulos de cerveja artesanal.

O Bangu Shopping também leva um pedacinho da Irlanda para a Zona Oeste com o Festival Cervejeiro. Neste sábado, a banda Dona Penha animará o público com Pop Rock, seguida pelo Grupo Papo de Quintal com uma Roda de Samba. No domingo, se apresentam a Banda Biometrio e o Grupo Diz no Pé.

Veja mais opções de diversão gratuita:

"Arena Sanca"

Sábado e domingo, das 8h às 18h

Local: Praia de São Conrado

Endereço: Av. Prefeito Mendes de Morais s/n, em frente ao nº 900, - em São Conrado

Exposição "Cromatografia do Tempo"

Sábado, às 9h

Local: Parque Glória Maria

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa



Exposição "Música Brasilis"

Sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

"Ziriguidum Delas" - Música, arte e gastronomia

Sábado, das 10h às 21h

Local: Praça do Largo do Machado

Endereço: Largo do Machado - Catete

Rock 80 Festival - edição St Patrick's Day

Sábado e domingo, das 12h às 23h

Local: Porto Maravilha - acontece em frente a Roda Gigante Yup Star



Feira Negrah Cor

Sábado, às 13h

Local: Areninha Cultural Terra

Endereço: Marcos de Macedo, s/nº – Guadalupe



Espetáculo "Kings"

Sábado, às 14h

Local: Centro de Arte Hélio Oiticica

Endereço: Rua Luís de Camões 68, Praça Tiradentes, Centro

Festival Cervejeiro de Bangu

Sábado, das 14h às 23h, e domingo, das 14h às 22h

Local: Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu

"Criançadaria" - Recreação, contação de história e mais

Sábado, às 15h

Local: Arena Carioca Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio, s/n – Pavuna

Restauro de obras de arte

Ateliê de Restauro

Sábados, das 14h às 18h

Oficina de Restauro

Sábado e domingo, das 15h às 16h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa

Cantora Lór na Zona Oeste

Sábado, às 19h

Local: West Shopping - Praça de Alimentação

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande



Almir Chiaratti no Centro

Sábado, às 19h

Local: Teatro Gonzaguinha

Endereço: Benedito Hipólito, nª 125 - Centro



Areninha Música Livre | LariPalooza

Sábado, às 19h

Local: Areninha Herbert Vianna

Endereço: Rua Ivanildo Alves, s/n° – Nova Maré- Maré



Projeto Leiturinhas - Livro Agora o 'Pensamento vai falar'

Domingo, às 15h

Local: Centro Cultural Espaço Tápias – Sala Maria Thereza Tápias

Endereço: Av. Armando Lombardi 175 – 2º andar - Barra da Tijuca

Black Bird Beatles Cover

Domingo, das 18h às 22h

Local: Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho