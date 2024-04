14º edição do CINEFOOT - Reprodução / Instagram

Publicado 24/04/2024 14:46 | Atualizado 24/04/2024 14:47

Rio - O CineFoot realiza, a partir desta quinta-feira (25), no Rio de Janeiro, a sua 14ª edição, trazendo 51 filmes que narram a história do esporte, além de homenagens, premiações e uma oficina de audiovisual para jovens.



Nas redes sociais, o Diretor do festival, Antônio Leal, contou sobre o que pretende transmitir no evento. "Nossa programação é caracterizada pelo perfil de pluralidade e diversidade, abrigando os mais variados olhares sobre o futebol", disse.

A estreia do festival será no Estação Net Botafogo, na Zona Sul do Rio, com a exibição do filme "Doval: o gringo mais carioca do futebol”. Já o encerramento acontecerá no Estação Net Rio, em Botafogo, com "A turma do Maestro Júnior".

Além da transmissão de filmes, serão feitas homenagens ao jogador Johan Cruyff, o cineasta Pedro Asbeg, as pioneiras do futebol feminino no Brasil e o centenário dos Camisas Negras e da Resposta Histórica.



O festival acontecerá até terça-feira (30), no espaço Estação Net Rio, no Estação Botafogo, no Centro Cultural da Justiça Federal e no Cine Teatro Eduardo Coutinho Biblioteca, localizado no Parque de Manguinhos. A entrada é gratuita