Após se apresentar no Brasil apenas em festivais, Twenty One Pilots anuncia shows solo no paísReprodução / Instagram

Publicado 09/05/2024 16:14

Rio - Pela primeira vez com shows solo no Brasil, a dupla Twenty One Pilots desembarcará no país para três apresentações. Nesta quinta-feira (9), a banda anunciou que a turnê "The Clancy World Tour" passará por Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo em janeiro de 2025. A pré-venda dos ingressos terá início nesta terça-feira (14) e a venda geral na quinta-feira (16).

A dupla vencedora do Grammy, que se apresentou no país apenas em festivais, desembarcará no Brasil para os show nos dias 22 de janeiro de 2025, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba; 24 de janeiro de 2025, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro; e no dia 26 de janeiro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo.

A pré-venda dos ingressos será aberta às 12h desta terça-feira (14) e estará disponível até às 10h de quinta-feira (16). A venda geral das entradas começará, online, às 12h de quinta-feira (16) no site Eventim e às 13h nas bilheterias oficiais. Embora o show do Rio aconteça na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, a bilheteria presencial será no Estádio Nilton Santos (Engenhão), Engenho de Dentro, na Zona Norte.

Na pré-venda, serão disponibilizados quatro ingressos por pessoa, sendo duas meias-entradas. As entrada poderão ser parceladas em até três vezes sem juros no site e nas bilheterias. Já na venda geral, os fãs poderão comprar até seis ingressos por pessoa, sendo duas meias-entradas, e poderão parcelar a compra em até 10 vezes com juros no site. Nas bilheterias não terão parcelamentos

Confira os preços:



Curitiba:

PISTA: R$230,00 (meia) | R$460,00 (inteira)

PISTA PREMIUM: R$405,00 (meia) | R$810,00 (inteira)

Rio de Janeiro:

CADEIRA N3: R$165,00 (meia) | R$330,00 (inteira)

CADEIRA N1: R$275,00 (meia) | R$550,00 (inteira)

PISTA PREMIUM: R$305,00 (meia) | R$610,00 (inteira)

CAMAROTE: R$ 550,00 (preço único)

São Paulo:

CADEIRA SUPERIOR: R$200,00 (meia) | R$400,00 (inteira)

PISTA: R$230,00 (meia) | R$460,00 (inteira)

CADEIRA INFERIOR: R$305,00 (meia) | R$610,00 (inteira)

PISTA PREMIUM: R$405,00 (meia) | R$810,00 (inteira)