Rodrigo Faro como Silvio SantosReprodução

Publicado 14/05/2024 18:01

ORio - A distribuidora Imagem Filmes divulgou nesta terça-feira (14) novo trailer do filme "Silvio", que conta a vida do comunicador e foca no caso dos sequestros que vitimaram ele e a filha, Patrícia Abravanel, em 2001.

No longa, Rodrigo Faro interpreta Senor Abravanel, nome de batismo do apresentador, que adotou "Silvio Santos" por sugestão do amigo de longa data Chico Anísio. Ele aceita a dica visando adaptar o nome para as rádios, onde começou sua carreira, como é mostrado em uma das novas cenas.

O homem que marcou a televisão brasileira terá sua surpreendente e emocionante história contada nos cinemas pela primeira vez. Assista ao novo trailer de #Silvio, 5 de setembro somente nos cinemas. pic.twitter.com/761d5rZJXK — Imagem Filmes (@ImagemFilmes) May 14, 2024

"Silvio" também mostra a amizade do dono da SBT com Manuel de Nobrega, conhecido por "A Praça da Alegria", e conta com o mesmo diretor de "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", baseados no caso de Suzane Von Richtofen. A data de estreia está marcada para 5 de setembro.