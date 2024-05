Adaptação do livro ’É Assim Que Acaba’, de Colleen Hoover, chega aos cinemas em 8 de agosto - Reprodução / Instagram

Adaptação do livro ’É Assim Que Acaba’, de Colleen Hoover, chega aos cinemas em 8 de agostoReprodução / Instagram

Publicado 16/05/2024 13:33

Rio - Para a alegria dos fãs, o primeiro trailer oficial de "É Assim Que Acaba" foi lançado, nesta quinta-feira (16). A prévia, ao som de Taylor Swift, apresenta Lily Bloom, Ryle Kincaid e Atlas Corrigan ao público. A adaptação do livro de sucesso do Colleen Hoover chegará aos cinemas brasileiros em 8 de agosto.

fotogaleria

No trailer, Lily (Blake Liverly) se apaixona por Ryle (Justin Baldoni) e acaba em um relacionamento abusivo, mas tudo muda quando Atlas (Brandon Sklenar) reaparece em sua vida. A prévia, que mostra alguns momentos marcantes do livro, é embalado pela música "My Tears Ricochet", de Taylor Swift. Confira a sinopse oficial:

"'É Assim Que Acaba', o primeiro romance de Colleen Hoover adaptado para o cinema, conta a história envolvente de Lily Bloom (Blake Lively), uma mulher que supera uma infância traumática para começar uma nova vida em Boston e perseguir o sonho de sua vida de abrir seu próprio negócio.

Um encontro casual com o charmoso neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desencadeia uma conexão intensa, mas à medida que os dois se apaixonam profundamente, Lily começa a ver lados de Ryle que a lembram do relacionamento de seus pais.

Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), reaparece repentinamente em sua vida, seu relacionamento com Ryle é abalado, e Lily percebe que deve aprender a confiar em sua própria força para fazer uma escolha impossível para o seu futuro".

Além de interpretar Ryle, Justin Baldoni também é o diretor de "É Assim Que Acaba". O filme é produzido por Alex Saks, Jamey Heath e Christy Hall. O roteiro é de Christy Hall, baseado no livro de Colleen Hoover. O elenco conta com nomes como Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate, Hasan Minhaj e Amy Morton.