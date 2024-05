Primeira imagem divulgada após finalização das gravações do live-action de Como Treinar o Seu Dragão - Reprodução / Instagram

Primeira imagem divulgada após finalização das gravações do live-action de Como Treinar o Seu DragãoReprodução / Instagram

Publicado 17/05/2024 11:08

Rio - As filmagens do live-action, que é quando atores reais dão vida a personagens em desenho, de "Como treinar o Seu Dragão" foram finalizadas, de acordo com a publicação que o diretor Dean DeBlois fez em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (16). Ele também mostrou uma foto inédita do "livro dos dragões".



"Está filmado! As filmagens principais foram concluídas em Belfast, Irlanda do Norte. Foram 85 dias intensos e emocionantes passados com o elenco e a equipe mais incríveis que um diretor poderia esperar. Que jornada! Amei cada minuto!”, escreveu Dean na legenda.

fotogaleria

Fazem parte do elenco Mason Thames (O Telefone Preto), Gerard Butler (300), Nico Parker (The Last of Us) e Nick Frost (Chumbo Grusso). A estreia está marcada para 13 de junho de 2025.



Baseado na série de livros infantis de Cressida Cowell, "Como Treinar o Seu Dragão" possui três longas-metragens em forma de animação, que foram lançados entre 2010 e 2019.



Na animação, o jovem Soluço é um viking que não possui habilidade para lutar contra dragões, que é a tradição de onde vive. No entanto, sua vida muda quando ele ajuda o dragão Banguela, que lhe mostra uma nova perspectiva. Assim, juntos eles tentam provar que dragões e humanos podem conviver e ser amigos.



A novidade deixou os expectadores ansiosos para a estreia. "Por favor, que a produção seja de milhões e entregue tudo", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Eu vou chorar quando ver o Banguela no live-action", comentou outra pessoa. Fazem parte do elenco Mason Thames (O Telefone Preto), Gerard Butler (300), Nico Parker (The Last of Us) e Nick Frost (Chumbo Grusso). A estreia está marcada para 13 de junho de 2025.Baseado na série de livros infantis de Cressida Cowell, "Como Treinar o Seu Dragão" possui três longas-metragens em forma de animação, que foram lançados entre 2010 e 2019.Na animação, o jovem Soluço é um viking que não possui habilidade para lutar contra dragões, que é a tradição de onde vive. No entanto, sua vida muda quando ele ajuda o dragão Banguela, que lhe mostra uma nova perspectiva. Assim, juntos eles tentam provar que dragões e humanos podem conviver e ser amigos.A novidade deixou os expectadores ansiosos para a estreia. "Por favor, que a produção seja de milhões e entregue tudo", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Eu vou chorar quando ver o Banguela no live-action", comentou outra pessoa.