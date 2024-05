Trecho do trailer de Grand Theft Auto VI, que apresentou os dois protagonistas, Lucia e Jason - Reprodução

O aguardado jogo "Grand Theft Auto VI" recebeu uma previsão de janela para o seu lançamento. De acordo com relatório financeiro da publicadora "Take-Two Interactive" da última quinta-feira (16), o game será lançado entre os meses de setembro e dezembro de 2025, para os consoles PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

A Rockstar, desenvolvedora do jogo, já tinha anunciado que ele seria lançado no ano que vem, mas sem uma data específica.

O trailer de GTA VI foi revelado em dezembro do ano passado e se tornou o vídeo de revelação de um jogo mais assistido em 24 horas no YouTube, segundo a conta oficial do Guinness. Atualmente, ele conta com quase 191 milhões de visualizações.

