Artistas cantarão sucessos de Tim Maia no Prêmio da Música Brasileira Divulgação

Publicado 21/05/2024 13:55

Rio - Grandes artistas se apresentarão na 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira, no dia 12 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Marisa Monte, Ney Matogrosso, Seu Jorge, Alceu Valença, Carlinhos Brown e Chico César estão entre os cantores que farão interpretações inéditas do vasto repertório do homenageado deste ano, Tim Maia, no palco.

Ao todo, serão 11 apresentações inéditas. Simone e Ney Matogrosso prometem um dueto inesquecível em dois hits compostos por Tim: "Azul da Cor do Mar" e "Primavera". Zélia Duncan e Silva revisitarão o clássico "Dia de Domingo". Seu Jorge terá a companhia de dois talentos da nova cena da música urbana brasileira, Melly e Rachel Reis, em duas faixas dos álbuns "Tim Maia Racional, Vol. 1 e Vol 2", de 1975.

Já Marisa Monte emprestará seu talento à canção "Você". Chico César e Alceu Valença, acompanhados pela paulistana Mônica Salmaso, apresentarão as músicas "Coroné Antonio Bento", "A Festa do Santo Reis" e "Canário do Reino". Larissa Luz, Carlinhos Brown e Hiran se encontrarão no palco do PMB. Em mais um dueto inédito, Céu se unirá a Xamã em um grande sucesso romântico do homenageado.

Sandra Sá se junta a Margareth Menezes e Sued Nunes em três hits da fase disco-soul de Tim. Pedro Sampaio, Márcio Victor (Psirico) e Gloria Groove transformarão o palco do Theatro Municipal em uma grande pista de dança com um grande sucesso, e espécie de hino festivo. Toni Tornado se unirá a Lazzo Matumbi, expoente da música negra baiana, junto com as novas vozes de Yan Cloud e Jota.Pê. Cida Moreira e Rico Dalasam interpretarão uma nova versão de um hit atemporal de Tim Maia.



Confira a lista completa das atrações:

- Simone e Ney Matogrosso,

- Marisa Monte

- Chico César, Alceu Valença e Mônica Salmaso

- Zélia Duncan e Silva

- Seu Jorge, Melly e Rachel Reis

- Larissa Luz, Carlinhos Brown e Hiran,

- Céu e Xamã

- Sandra Sá, Margareth Menezes e Sued Nunes

- Pedro Sampaio, Márcio Victor (Psirico) e Gloria Groove

- Toni Tornado, Lazzo Matumbi, Yan Cloud e Jota.Pê

- Cida Moreira e Rico Dalasam



Grande desafio

Criador e idealizador do PMB, José Maurício Machline comenta o desafio da criação do roteiro de um espetáculo em homenagem à obra de Tim Maia: "Fazer um roteiro a respeito desse nosso homenageado, o Tim Maia, talvez seja das coisas mais difíceis que eu já fiz ao longo desses 31 anos do Prêmio. São tantos sucessos, tantas vertentes, tantas músicas indispensáveis que esse gênio da composição e do jeito de cantar brasileiro tem, que é um sofrimento escolher o que você tira, porque alguma coisa tem que ser tirada. Mas é tão bom a gente ver que existem compositores que têm esse atributo de ter um apelo popular, e uma musicalidade, e um jeito de cantar, uma forma de emitir a sua canção, tão forte, tão significativa como Tim Maia. Quero dizer que como o Prêmio da Música Brasileira é uma honra a gente poder homenagear esse brasileiro, carioca, do subúrbio, preto no nosso palco".