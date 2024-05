Luciano Camargo e mulher no lançamento de "Terra Fértil" - Marcela Ribeiro/Agência O Dia

Publicado 21/05/2024 20:43 | Atualizado 22/05/2024 00:23

Rio - Luciano Camargo fechou um cinema em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, nesta terça-feira, 21, para o pré-lançamento do clipe gospel "Terra Fértil", que estará disponível a partir de sexta-feira (24) em todas as plataformas digitais.



"Deus vai revelando as coisas na nossa vida", disse ele sobre a transição oficial para o gospel.



O cantor, que passou a conciliar esse projeto de música evangélica em 2020 com a dupla sertaneja, contou ao DIA que tudo começou após atender a um pedido de sua mãe, Dona Helena e só agora considera seu início profissional oficial.

"Lá atrás quando eu lancei o primeiro louvor a pedido da minha mãe, depois eu entendi que esse desejo de ter um filho gravando louvores foi Deus que colocou no coração dela. Embora naquela época a gente tivesse um grande lançamento e até um especial de fim de ano (na Record), não era um lançamento profissional, era a intenção de tocar o coração das pessoas", iniciou.



Luciano chegou ao cinema acompanhado da mulher, Flávia Camargo, com quem está casado há mais de 20 anos. Assim como costuma fazer publicamente, ele foi só elogios a ela e falou também sobre a fase adolescente das filhas gêmeas Isabella e Helena, de 14 anos, que por enquanto tem sido tranquila.



"A Flávia está a todo momento me apoiando na educação das nossas filhas. É complicado ser pai de adolescente, isso eu sei. Tenho que estar preparado, daqui a pouco tem 'namoricos', ainda não tem nenhum, mas a gente tem que estar preparado, mas Deus vai na frente e você tem que atrás porque ele vai atrás porque ele vai abrindo caminho ", concluiu.



