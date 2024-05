Live-action de 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' irá estrear nos cinemas em 9 de janeiro de 2025 - Reprodução / Instagram

Live-action de 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' irá estrear nos cinemas em 9 de janeiro de 2025Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2024 13:57

Rio - O live-action, que é quando atores reais dão vida a personagens originalmente criados em desenho, de "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa" ganhou data de estreia, nesta segunda-feira (27). O filme será lançado nos cinemas em 9 de janeiro de 2025.O personagem criado por Maurício de Souza foi interpretado pelo influenciador digital Isaac Amendoim, que surpreendeu internautas devido a sua semelhança com o "matuto" da "Turma da Mônica" . Em dezembro do ano passado, foi divulgada a prévia do filme. Produzido pela Biônica Filmes, as filmagens aconteceram até outubro de 2023, no interior de São Paulo.