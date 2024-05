Live do Zeca no Youtube - Reprodução

Live do Zeca no YoutubeReprodução

Publicado 27/05/2024 22:04 | Atualizado 27/05/2024 22:24

Rio - A casa do sambista Zeca Pagodinho foi palco de uma live beneficente com grandes nomes da música brasileira, nesta segunda-feira (27). O evento, transmitido em parceira pelo canal do youtuber Casimiro e do podcast "PodPah", buscou nova corrente de solidariedade após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. A apresentação foi do influenciador Chico Moedas.

Participaram do "Zeca e amigos" Alcione, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Hamilton de Holanda, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina, Xande de Pilares e Jorge Ben Jor, em um clima descontraído.

Veja o vídeo:

Zeca Pagodinho Realiza Live Solidária em Prol do Rio Grande do Sul

Dia 27 de maio com transmissão pelo canal CazéTV. @Casimiro



No próximo dia 27 de maio, das 19h às 21h, Zeca Pagodinho vai abrir sua casa para fazer uma live solidária em prol das vítimas das enchentes do Rio… pic.twitter.com/6EaFpwp1rq — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) May 23, 2024

Durante as mais de três horas do evento, muitas músicas famosas e improvisos. Como por exemplo Gilberto Gil, que puxou 'Alma Boêmia' e foi acompanhado na gaita por Jorge Benjor.

Benjor foi o responsável por outro ponto alto da noite ao cantar 'Mas que nada', do LP 'Samba Esquema Novo', de 1963.

Xande de Pilares resolveu até provocar o dono da casa: 'Ô Zeca, você vem fazer o que aqui? Não vem cantar, não?", perguntou em tom de brincadeira para Zeca, que preferiu o vinho em vez da tradicional cerveja.

Durante toda a transmissão, foi exibido o QR Code do pix da Central Única das Favelas (Cufa), organização não governamental que atua em diversos estados, como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.