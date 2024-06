Cirque du Soleil chega ao Rio com o espetáculo Crystal - Divulgação

Cirque du Soleil chega ao Rio com o espetáculo CrystalDivulgação

Publicado 03/06/2024 06:00 | Atualizado 03/06/2024 07:53

Rio - Conhecido mundialmente, o Cirque Du Soleil está de volta ao Rio de Janeiro com o espetáculo "Crystal", que estreia no dia 13 de junho, no Farmasi Arena, na Zona Oeste da cidade. A grande novidade deste ano é que haverá números de patinação artística no gelo, com acrobacias de tirar o fôlego, e até a neve real durante a apresentação, além de outros sete atos tradicionais do circo. Outra curiosidade é que 28 projetores são utilizados para transformar o gelo em um playground, pista de hóquei, lago ao ar livre e paisagem urbana durante o show.

E ainda tem mais! O espetáculo, que demora 15 horas para ser montado, também conta com uso de rastreadores em figurinos controlando 36 holofotes que acompanham os artistas no gelo, prometendo ao público uma experiência ainda mais emocionante, e tem quatro músicas não originais incorporadas aos números, como "Chandelier" (Sia), "Halo" (Beyoncé), "Sinnerman" (Nina Simone) e "Beautiful Day" (U2).



"Temos certeza que o público vai adorar 'Crystal'. É um show para toda a família, com muito patinação artística, incríveis números aéreos, lindos figurinos, iluminação e projeções impressionantes, músicas originais e algumas pop que fazem de Crystal um show único! Além de um pouco de interação com o público e uma surpresa bem brasileira em um número específico", adianta Roberto Larroude, relações Públicas Senior do Cirque du Soleil.

O profissional cita os principais desafios da turnê com uma estrutura enorme de gelo. "O principal é quando a arena não tem gelo como no caso do Rio de Janeiro. Utilizamos diferentes empresas ao redor do mundo e o processo de fabricação dura três dias aproximadamente: construímos um tanque de 7cm de altura e 48x21m, com isolamento térmico no fundo. Instalamos uma malha de canos, enchemos de água e um líquido especial (que não congela) é constantemente bombeado a uma temperatura entre –14 a –16 graus", explica ele, que comenta as principais diferenças de "Crystal" para outras apresentações no gelo.

"Ele mistura a beleza da patinação artística com as famosas acrobacias do Cirque du Soleil. Nosso palco é feito de gelo, o que adiciona um fator de risco a mais. Então, além de muitos rodopios/piruetas, saltos mortais, a intensidade do número de Hockey e as referências circenses, temos as disciplinas tradicionais como straps, trapézio, banquine, apresentações corpo a corpo e um personagem cômico que promete muitas risadas", dispara.

Ao todo, 44 artistas se apresentam durante os atos. No espetáculo, a protagonista Crystal leva o público a uma jornada enquanto ela aprende a ver as coisas de maneira diferente e a se tornar quem sempre esteve destinada a ser: ela mesma. Roberto, então, revela a mensagem que a companhia espera que o público carregue após o show. "A história de Crystal é universal: a jornada para encontrar a si mesma pelo autoconhecimento, encontrar sua própria voz. É uma mensagem que todas as gerações identificam, a busca por conexão com a família e amigos, assim como a protagonista".

Os artistas, inclusive, estão muito empolgados em vir ao Brasil. "Alguns já estiveram no país com outros shows e estão ansiosos para voltar. E aqueles que não conhecem foram contaminados pelos outros e não veem a hora de estar no Rio de Janeiro", garante o relações públicas. As apresentações no Rio acontecem até o dia 23 de junho. Em seguida, a companhia canadense leva toda a beleza de "Crystal" para São Paulo.