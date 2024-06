Show da Taylor Swift no estádio do Real Madrid, na Espanha - Reprodução / Instagram

Show da Taylor Swift no estádio do Real Madrid, na EspanhaReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 16:07 | Atualizado 01/06/2024 16:12

Rio - Após receber mais de 20 reclamações de moradores, a polícia de Madri, na Espanha, monitorou a contagem de decibéis em um show da cantora Taylor Swift, que aconteceu na última quarta-feira (29), no estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid. As queixas do barulho começaram em abril, quando o local passou a receber eventos musicais.

De acordo com a porta-voz da prefeitura, Inmaculada Sanz, a última contagem ainda será avaliada para determinar se os limites do som foram ultrapassados ou não. Caso tenha ocorrido, os responsáveis pelos shows anteriores serão multados.

O espetáculo de Taylor Swift foi a primeira apresentação grande no estádio do Real Madrid desde a sua reforma, que custou mais de 900 milhões de euros, cerca de R$ 5 bilhões.