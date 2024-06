Dupla sertaneja faz show com plateia vazia no Tocantins - Reprodução / Instagram

Dupla sertaneja faz show com plateia vazia no TocantinsReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2024 17:01 | Atualizado 01/06/2024 17:03

Rio - "E a gente que foi tocar na pecuária da nossa cidade e não deu ninguém?" Este é o relato publicado no perfil do Instagram da dupla sertaneja tocantinense Felipe e Matheus, que fez um show para uma plateia vazia em uma exposição agropecuária no Tocantins.



"Nem todos os dias são como pensamos, mas a grande chave para tudo isso é a persistência, o trabalho duro. A vida vai te dar pancadas, mas depende de você! Vai aguentar ou vai desistir?", diz a legenda de um vídeo que mostra momentos do evento na última quarta-feira (30).



As imagens são acompanhadas de um texto narrado por Felipe, que descreve a sensação do que aconteceu. "Nessa hora aí era a abertura do nosso show. Eu me arrepiei todo, pois minutos antes de começar, o Matheus chegou no meu ouvido e disse: 'Meu irmão, daqui um tempo vamos fazer tanto sucesso, tanto sucesso, que não vai caber o povo para ver a gente'. Eu estava forte, mas depois dessa fala eu tive que segurar porque não é fácil. vivemos o nosso sonho com muito amor e seguimos firmes e fortes. Desistir não é uma opção", disse.

A dupla recebeu o apoio em diversos comentários na publicação. "Tudo no seu tempo, calma que já deu certo", escreveu um seguidor. "Isso é um passo para algo muito maior que está por vir", disse outro.

Em um comentário, uma seguidora criticou a organização do show. "Abertura da pecuária final de mês, alto custo no consumo de bebidas e comidas, visto o que também é cobrado desses empresários. Um dia essa gestão percebe tudo isso. Não é sobre o talento de vocês, é sobre a gestão desse evento", comentou.