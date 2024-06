A capa provisória do novo livro da franquia 'Jogos Vorazes' - Reprodução / Instagram

Publicado 06/06/2024 12:49 | Atualizado 06/06/2024 12:51

O novo livro da saga "Jogos Vorazes" foi anunciado nesta quinta-feira (6). Ele se chama "Sunrise on the Reaping" ("Nascer na Colheita", em tradução livre do inglês) e será lançado em 18 de março de 2025. A novidade foi divulgada pela autora da franquia, Suzanne Collins, em entrevista ao jornal americano "ABC News".

Esta será a quinta edição da franquia. Ela irá se passar 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro livro e 40 anos após a "Cantiga dos Pássaros e Serpentes", o último lançamento da série. A trama do conto será sobre a colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, evento com grande importância na história deste universo.

Collins falou sobre a inspiração no filósofo David Hume (1711-1776) para a produção da obra. "Com 'Sunrise on the Reaping', fui inspirada pela ideia de submissão implícita de David Hume. Nas suas palavras dele: 'a facilidade com que muitos são governados por poucos'. A história também se prestou a um mergulho mais profundo no uso da propaganda e no poder daqueles que controlam a narrativa. A questão ‘real ou não real?’ parece mais urgente para mim a cada dia", disse.