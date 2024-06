Luíza Sonza está na trilha sonora de "Bad Boys: Ride or Die" ao lado de Papatinho - Reprodução

Luíza Sonza está na trilha sonora de "Bad Boys: Ride or Die" ao lado de PapatinhoReprodução

Publicado 07/06/2024 18:44

Rio - Como um bom filme de ação, "Bad Boys: Ride or Die", que tem a sexta-feira (7) como primeiro dia do fim de semana nas telonas, é repleto de músicas animadas em sua trilha sonora. Desta vez, a seleção conta com um bom número de artistas latinos, e representando o Brasil, está a funkeira Luíza Sonza e o produtor Papatinho.

A faixa "Flores Pa Ti", em espanhol, figura ao lado de pesos pesados como o grupo americano Black Eyed Peas e os cantores do ritmo latino reggaeton El Alfa, Sean Paul e Becky G. Esta última, inclusive, canta ao lado da gaúcha, mas não é a primeira brasileira com quem faz parceria

Caso tenho passado despercebido, o DJ Papatinho tem alto destaque na indústria musical do país, e apesar de não aparecer na "linha de frente", já produziu muitos artistas, como Hungria Hip Hop, Tz da Coronel e Ludmilla.



ENREDO

O filme conta com os retornos de Will Smith e Martin Lawrence aos papéis respectivos dos detetives de Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett. Na trama do filme, os Bad Boys estão de volta com a mistura icônica de ação eletrizante e comédia escrachada mas, dessa vez, com uma virada: os melhores de Miami são agora os mais procurados.