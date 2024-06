Influenciadora Courtney Henning Novak anuncia próxima leitura - Reprodução / Instagram

Influenciadora Courtney Henning Novak anuncia próxima leituraReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2024 12:04 | Atualizado 08/06/2024 12:18

Rio - A escritora norte-americana Courtney Henning Novak, que viralizou nas redes ao compartilhar sua impressão ao terminar de ler “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, publicou uma foto neste sábado segurando um exemplar de "Dom Casmurro" em um parque de diversões.

"Um parque com um trampolim gigante é o lugar perfeito para embarcar em uma nova aventura literária, mesmo que signifique que estou trapaceando na minha missão de 'ler ao redor do mundo'", disse a influenciadora, que originalmente, havia decidido ler um clássico de cada país do globo mas foi "ganha" pelos brasileiros.

Após ser eleito como o “novo livro favorito” de Courtney, “Memórias Póstumas de Brás Cubas” chegou ao primeiro lugar no ranking de vendas da Amazon dos Estados Unidos, na categoria “Literatura Latino-Americana e Caribenha”. “Por que vocês não me avisaram que era o melhor livro já escrito?”, disse ela no vídeo que viralizou no TikTok.

Ela faz vídeos que se encaixam em uma "trend" chamada "BookTok", isto é, criadores de conteúdo que falam de livros na rede. Além disso, a autora também já publicou duas obras, "Aventuras com depressão pós-parto" e "Confissões de uma 'room mom' impostora", termo americano que designa uma mãe que se voluntaria como professora para ajudar outras crianças.