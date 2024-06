Tony Tornado se apresenta no ’Prêmio de Música Brasileira’ - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 13/06/2024 09:51

Rio - Tony Tornado, de 94 anos, brilhou no "Prêmio da Música Brasileira", que aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (12). O cantor foi um dos artistas a interpretar sucessos de Tim Maia, o homenageado deste ano, e soltou a voz ao som de "Sossego", ao lado de Sandra de Sá, Negra Li e Sued Nunes. Ele também arrasou na dança ao lado das colegas de profissão. A performance foi aplaudida de pé pela plateia.

Durante o evento, Tony ainda cantou seu maior sucesso, "BR-3", e Sandra, Negra Li e Sued auxiliaram o cantor como backing vocals. O público presente foi à loucura com o momento. ""É muita emoção", afirmou o artista no palco.

Nas redes sociais, os internautas exaltaram o artista. "Tony Tornado merece todo o reconhecimento do mundo! 94 anos e o cara ta aí cantando e se apresentando. Que exemplo!", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Que voz, que potência ...Lindo e gostoso de ouvir a voz do Tony Tornado. Um privilégio para quem esteve presente", comentou outro. "Que bonito ver Tony Tornado no alto de seus 94 anos dançando e cantando em homenagem a Tim Maia. Que força e potência, gente", opinou uma terceira pessoa.