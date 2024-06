Edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa será transmitida no YouTube - Reprodução / Instagram

Edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa será transmitida no YouTubeReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 19:58

Rio - Em aquecimento para setembro, o Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira (13) que a edição de Lisboa será transmitida no canal do YouTube do festival. Neste fim de semana, nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho, os fãs brasileiros poderão assistir gratuitamente aos shows de artistas como Ed Shreeran, Doja Cat, Evanescence, Ivete Sangalo, Europe, Living Colour e Jake Bugg, entre outros, pela plataforma.

fotogaleria

Os criadores de conteúdo Fernanda Catania, a Foquinha, e Edu e Fih, do Diva Depressão, serão os responsáveis por apresentar as novidades, curiosidades, entrevistas e os espetáculos dos palcos diretamente da capital de Portugal.

Para a edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa, o festival preparou um line-up com mais de 100 artistas distribuídos em cinco palcos, 12 atrações, mais de 150 espaços, 12 horas de festa diárias, um espetáculo de vídeo mapping de celebração aos 20 anos, entre muitos outros momentos.

"Estamos prestes a vivenciar um momento incrível com o início do Rock in Rio Lisboa neste sábado, que será seguido pelo aguardado festival no Rio de Janeiro, que está a menos de 100 dias de distância. Estas edições especiais marcarão um momento histórico, celebrando 20 anos em Portugal e 40 anos no Brasil. Os fãs de Lisboa terão a sorte de desfrutar de dias mágicos na Cidade do Rock esta semana, enquanto os brasileiros poderão mergulhar no clima do festival e assistir alguns dos shows ao vivo no nosso canal oficial do YouTube", conta Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

"Transmitir o Rock in Rio Lisboa com criadores brasileiros demonstra como nossa cultura e música vão além dos oceanos e fronteiras. Temos vários artistas brasileiros no line-up e fazer com que o Rock in Rio Lisboa chegue até o território brasileiro, faz com que o público que gosta dos artistas possa acompanhar suas performances mesmo estando do outro lado do oceano, em qualquer dispositivo, incluindo a TV conectada, no conforto de suas casas", comenta Maia Mau, diretora de marketing do Google.

Os apresentadores comandarão as lives diretamente de um estúdio na Cidade do Rock, diariamente, além de entradas na programação realizadas do gramado, trazendo toda a atmosfera da Cidade do Rock, que esta edição chega em nova localização: Parque Tejo Lisboa. Diva Depressão e Foquinha ainda vão transmitir, em seus canais no YouTube, um aquecimento do festival com conteúdos e brincadeiras com os fãs.

No primeiro dia, em 15 de junho, os Scorpions, Evanescence e Extreme lideram o festival com rock clássico e nostalgia. No dia 16 de junho, Ed Sheeran, Calum Scott, Jão, Jake Bugg e Lukas Graham emocionarão o público com suas performances emblemáticas. A festa continua em 22 de junho com Jonas Brothers, Macklemore, Ivete Sangalo e Dilsinho. No último dia, em 23 de junho, Doja Cat, Camila Cabello, NE-YO, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, MC Cabelinho e Veigh vão eletrizar o público com shows eletrizantes.

Público ainda pode adquirir ingressos para Rock in Rio Brasil

No Brasil, o Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A edição, que celebra os 40 anos do festival, ainda tem ingressos disponíveis. O público ainda tem a oportunidade de adquirir entradas para 15 de setembro, quando se apresenta Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple, 19 de setembro, com apresentações de Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove, e ainda 21 de setembro, quando as celebrações do Dia Brasil acontecerão. A venda acontece exclusivamente na plataforma da Ticketmaster

Para a edição do Rock in Rio Brasil 2024, o valor do ingresso é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm 15% de desconto na compra de ingressos, por R$ 675,75 (não cumulativos com a meia-entrada) e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.

O limite de compra do público em geral é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada também para seu acompanhante. Os clientes que adquirirem ingressos nesta modalidade terão que informar no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade do Rock, no dia do evento.