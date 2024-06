Suel transforma praça de alimentação de shopping em um karaokê - Divulgação

Publicado 14/06/2024 13:54 | Atualizado 14/06/2024 14:05

Rio - Suel parou o Bangu Shopping, na Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (13), ao fazer um show surpresa na praça de alimentação. A apresentação, que durou cerca de uma hora, foi para lançar a primeira parte do novo audiovisual do artista, "Pôr do Suel", gravado em Recife.

"Pretexto", "Duvido", "Amor de Amante" e "Por Mais Cem Anos" foram algumas das músicas que fizeram parte do repertório do evento no shopping.

Quando cantou "Cidade Neon", lançada no mês passado, Suel foi prontamente acompanhado pela plateia. Outra música que estava na ponta da língua dos fãs era "Tomara", parceria com Marvvila.

Empolgado com a reação da plateia, o ex-vocalista do Imaginasamba chegou a fazer uma chamada de vídeo com a artista e ex-BBB para um "dueto".

A primeira parte do audiovisual "Pôr do Suel" está disponível em todas as plataformas digitais.