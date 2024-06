’Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’ lança primeiro cartaz - Divulgação

’Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’ lança primeiro cartaz Divulgação

Publicado 18/06/2024 08:28

Rio - O primeiro cartaz e teaser de "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", live-action do personagem criado por Mauricio de Sousa, foi divulgado nesta segunda-feira. Dirigido por Fernando Fraiha e protagonizado pelo influenciador Isaac Amendoim, de dez anos, o filme está previsto para estrear em janeiro do ano que vem.

fotogaleria

Nas imagens, é possível ver um pouco da saga de Chico e seus amigos, Zé Lelé (Pedro Dantas), Tábata (Lorena de Oliveira), Hiro (Davi Okabe) e Zé da Roça (Guilherme Tavares). Quando a goiabeira maraviosa do rabugento Nhô Lau (Luis Lobianco) é colocada em risco pelo coronel Dotô Agripino (Augusto Madeira) e seu filho Genesinho (Enzo Henrique), Chico e sua turma se unem em uma aventura para salvar a árvore e a natureza ao redor da Vila da Abobrinha.

Isaac Amendoim vibra com o trabalho. "Galerinha, estou feliz demais da conta de apresentar procês as minhas primeiras cenas no filme. Cês vão ver um pouquinho da Vila Abobrinha", revela o artista, conhecido por fazer vídeos que mostram sua rotina na roça de Cana Verde, sua cidade natal.

A cidade fictícia do filme saiu diretamente dos quadrinhos criados por Mauricio de Sousa para o interior de São Paulo, onde os cenários foram recriados em quatro fazendas de Bragança Paulista e Itatiba. Ao todo, equipe e elenco passaram por dois meses de preparação e seis semanas de filmagens nas locações.