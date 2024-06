Gilberto Gil se emociona ao receber título de doutor honoris causa na Uerj - Reprodução

Gilberto Gil se emociona ao receber título de doutor honoris causa na UerjReprodução

Publicado 18/06/2024 20:22

Rio - Gilberto Gil recebeu, na noite desta terça-feira (18), o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). Durante a cerimônia, que aconteceu no Teatro Odylo Costa, filho, no Campus Maracanã, um coral cantou algumas músicas do artista e o levou às lágrimas.

fotogaleria

A honraria máxima da Universidade é designada a pessoas notáveis, nacionais ou estrangeiras, que tenham se destacado por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade. Nomes como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e Camila Pitanga, que leu um texto para Gil, estiveram no evento.

"A palavra que passa por dentro de mim agora e quer alcançar todos aqui presentes e representados é gratidão. Porque grato é como melhor posso me sentir nesse momento", afirmou o artista ao receber a honraria.