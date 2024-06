"Divertidamente 2" estreia na quinta-feira (20) - Reprodução

Publicado 20/06/2024 18:07

Rio - Apesar da animação da Disney "Divertidamente 2" estar em seu primeiro dia de estreia no Brasil, os cinemas do país já se prepararam muito antes para receber um grande público, conforme pistas do sucesso do do lançamento desta quinta-feira (20), como a pré-venda de 42 mil ingressos só na rede Cinesystem.

Outra pista foi a elevada cifra de US$ 155 milhões arrecadados no primeiro final de semana em cartaz nos Estados Unidos, o que levou as redes de cinema brasileiras a dedicar mais horários e salas para a aventura que fala das nossas emoções, de forma a antecipar a demanda dos telespectadores.

Dani Calabresa, dubladora da personagem "Nojinho", na pré-estreia de "Divertidamente 2" no Shopping Eldorado, em São Paulo Leo Franco/ Agnews

Ela explicou como a empresa faz essa decisão: "A tarefa da equipe de programação é compreender a demanda projetada de cada filme, por meio de ferramentas públicas e de análises especializadas, para definir como distribuir todos os títulos de forma adequada, com sessões e horários correspondentes ao interesse do público".

De acordo com dados da Ingresso.com, a exibição especial em comemoração aos 20 anos de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, no início de junho, vendeu mais de 105 mil ingressos no país no primeiro dia de pré-venda, o que foi uma grande surpresa por não se tratar de um lançamento. São filmes que ultrapassam a curva e levam as equipes dos cinemas à loucura, mas por uma boa causa.

Sequência de “Divertidamente”, que em 2015 registrou público de quase 4 milhões de pessoas, o longa-metragem agora narra a adolescência de Riley e a chegada de novas emoções, que são características da idade. No Brasil, o time de dubladores conta traz Tatá Werneck como Ansiedade, Miá Mello como Alegria, Katiuscia Canoro como Tristeza, Otaviano Costa como Medo, Leo Jaime como Raiva, Dani Calabresa como Nojinho, Eli Ferreira como Tédio e Fernando Mendonça como Vergonha.