Eddie Murphy revela novo filme focado no Burro de 'Shrek'Reprodução / Internet

Publicado 24/06/2024 16:35

Rio - O ator Eddie Murphy confirmou que uma nova sequência de "Shrek" está a caminho. Em entrevista ao portal Collider, o artista revelou ainda a produção de uma animação focada no Burro, personagem dublado por Murphy.

"Nós começamos a gravar 'Shrek' quatro ou cinco meses atrás. Eu gravei o primeiro ato, e vamos fazer esse ano, vamos terminar. 'Shrek' está saindo, e o 'Burro' terá seu próprio filme. Então, vamos fazer um 'Shrek' e um 'Burro'", disse o ator.

Perguntado sobre as gravações, Eddie esclareceu as datas: "Comecei a gravar 'Shrek' e acho que será lançado em 2025. A seguir, faremos o do Burro".

O primeiro filme da franquia "Shrek", da Dreamworks, foi lançado em 2001 e marcou a indústria da animação com o ogro, a princesa Fiona e o Burro. Desde então, o filme ganhou quatro sequências e dois derivados do Gato de Botas.