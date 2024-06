Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan posam nos bastidores das gravações de 'Sexta-Feira Muito Louca 2' - Reprodução / Instagram

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan posam nos bastidores das gravações de 'Sexta-Feira Muito Louca 2'Reprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 14:13

Rio - As atrizes Lindsay Lohan, de 37 anos, e Jamie Lee Curtis, de 65, posaram juntas nos bastidores das gravações de "Sexta-feira Muito Louca 2". O filme, previsto para 2025, é a sequência do longa de sucesso lançado em 2003.



Em uma imagem divulgada pelos estúdios Disney, nesta segunda-feira (24), as artistas aparecem sentadas nas escadas dos camarins. "A sequência de 'Freaky Friday' (nome do filme em inglês) já está em produção", informa a publicação.



O filme é gravado em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. "Sexta-feira Muito Louca 2" terá direção de Nisha Ganatra e contará ainda com atores que fizeram o primeiro longa, como Chad Michael Murray e Mark Harmon.



"Sexta-Feira Muito Louca" conta a história de uma mãe, Tess (Jamie Lee Curtis), e sua filha, Anna (Lindsay Lohan), que, após comerem um biscoito da sorte enfeitiçado, trocam de corpos.



Em 2023, quando o primeiro longa completou 20 anos, Curtis postou uma foto no Instagram elogiando Lindsay. "Tarde demais. Você cresceu e tão linda! Espero que possamos mudar de lugar novamente num futuro próximo", escreveu a atriz, fazendo uma referência ao roteiro do longa.