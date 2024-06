Burro, fiel companheiro do ogro Shrek - Reprodução

Burro, fiel companheiro do ogro ShrekReprodução

Publicado 30/06/2024 15:39

Rio - Depois de Gato de Botas, é a vez do Burro, personagem da franquia "Shrek", ganhar um filme solo. O ator Eddie Murphy, dublador norte-americano do animal de quatro patas, deu mais detalhes sobre o derivado, que já está em produção, assim como o quinto longa da série principal.

Não é só o Burro, na verdade tem a sua esposa dragão e os filhos mestiços de burro e dragão", revelou o comediante em entrevista ao site estrangeiro especializado em cinema Entertainment Tonight. Ele também afirmou que já começou a trabalhar em Shrek 5. "Nós começamos o filme há seis meses, então o Shrek vai voltar".

Cartaz do quarto filme, "Shrek Para Sempre", lançado em 2010 Reprodução

O último filme do ogro ranzinza, "Shrek Para Sempre", foi lançado há muito tempo, em 2010; na época, um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 750 milhões nas bilheterias. Mais recentemente, uma nova geração de baixinhos presenciou, nos cinemas, "Gato de Botas 2: O Último Pedido", que foi indicado ao Oscar de Melhor Animação. Caso seja lançado já no ano que vem, Shrek 5 será o primeiro título principal em 15 anos, 24 anos — quase um quarto de século — depois do lançamento do primeiro Shrek.