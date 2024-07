Anitta - Reprodução

Publicado 30/06/2024 19:44

Rio - O confeiteiro Daniel Martins viralizou nas redes sociais neste domingo (30) ao postar um bolo realista da cantora Anitta. Ele publicou um vídeo mostrando o passo a passo de como a arte foi feita. Com mais de 190 mil seguidores em seu Instagram, ele bomba ainda mais no TikTok, rede em que acumula mais de 1,2 milhão de internautas que acompanham suas criações.



No bolo, a poderosa aparece quase de corpo inteiro, vestindo um top com a bandeira do Brasil e um shortinho todo vazado com correntes. Na base, está escrita a frase "Funk Generation", nome do mais recente álbum da cantora.Os internautas reagiram imediatamente à obra. "Só entrei pra curtir porque isso deve ter dado um trabalho do diabo", afirmou um. "Parabéns pelo teu trabalho, és um artista", disse outro. "Sem palavras pra tanta perfeição", elogiou um terceiro.Daniel possui em seu perfil bolos realistas de outros artistas, como o jogador Cristiano Ronaldo, além de personagens icônicos da Marvel e até a Barbie