Xand Avião durante show na festa junina do Parárraiá em Belém, capital do Pará - Tomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 30/06/2024 14:15

Rio - Em cima do palco, durante encerramento da turnê de São João, Xand Avião fez um anúncio: ele quer bater o recorde do Guiness Book de maior número de pessoas fantasiadas em uma festa, na 'Aviões Fantasy', que vai acontecer no dia 9 de novembro, na Praia de Iracema, localizada em Fortaleza, Ceará.

"Eu estou muito animado em compartilhar essa novidade com todos vocês. O Aviões Fantasy sempre foi um evento especial para nós, e agora, estamos abrindo as portas gratuitamente para que todo mundo possa curtir comigo esse momento, queremos que seja inesquecível". As atrações especiais ainda serão divulgadas.

A edição anterior contou com Ivete Sangalo, Jorge e Mateus e outros músicos de peso, com tema de Halloween. "Estamos trabalhando duro para garantir que seja tudo perfeito. Será uma celebração para todos, um momento para superar expectativas e criar memórias que durarão para sempre".

Vale lembrar que a cidade do Rio é palco, também, de alguns recordes: a maior festa de Carnaval do mundo, sem o critério de pessoas fantasiadas, aconteceu no Rio de Janeiro e tinha 400 mil pessoas. Mais recentemente, o show de Madonna na Praia de Copacabana alcançou o quinto lugar de maior show do mundo; o primeiro, terceiro e sexto lugar também tiveram as areias da mesma praia como palco, com apresentações de Rod Stewart, Jorge ben Jor e Rolling Stones, respectivamente.