Publicado 30/06/2024 18:30

Rio - O emocionante filme da Pixar "Divertida Mente 2" está trazendo alegria e entusiasmo para o público em todo o mundo. Neste domingo (30), ele tornou-se o primeiro filme do ano a alcançar a marca de US$ 1 bilhão, o equivalente a R$ 5,5 bilhões, nas bilheterias globais.

Desde o lançamento em 14 de junho, a sequência animada conquistou corações e acumulou impressionantes US$ 469,3 milhões na América do Norte e US$ 545,5 milhões internacionalmente, totalizando US$ 1,015 bilhão mundialmente. Este feito coloca "Divertida Mente 2" entre os 11 filmes de animação que ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão, sendo o oitavo título da Disney a alcançar esse marco.A animação traz o público de volta à mente de Riley enquanto ela lida com uma série de novas emoções na adolescência. Segundo a Walt Disney Company, é o filme de maior bilheteria de 2024 até o momento."Estamos absolutamente emocionados por termos alcançado esse marco fenomenal em tempo recorde, e isso prova mais uma vez que o público global vai sair para assistir a um ótimo filme. O sucesso notável do filme é uma prova não apenas da incrível criatividade da equipe da Pixar, mas também de como ir ao cinema é a melhor experiência", declarou um porta-voz da empresa.