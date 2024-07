Brad Pitt estrela filme sobre Fórmula 1 - Reprodução de vídeo

Brad Pitt estrela filme sobre Fórmula 1Reprodução de vídeo

Publicado 07/07/2024 14:17

A Fórmula 1 divulgou neste domingo (7), durante a transmissão do grande prêmio da Inglaterra, o primeiro trailer oficial do filme "F1", situado no circuito de corridas. Protagonizado por Brad Pitt, o longa será lançado no Brasil em 25 de junho de 2025. Confira:

A história gira em torno do cotidiano da equipe APX GP, que tem Sonny Hayes (Brad Pitt) e Joshua Pearce (Damson Idris) como pilotos titulares. O elenco também conta com Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez), Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin) e Tobias Menzies (The Crown).

O filme é dirigido por Joseph Kosinski, responsável por obras como Tron: o Legado (2010) e Top Gun: Maverick (2020), e tem produção executiva de Lewis Hamilton.