Dani Calabresa e Rafael Infante estrelam ’Mamãe Saiu de Férias’ - Divulgação / Stella de Carvalho

Dani Calabresa e Rafael Infante estrelam ’Mamãe Saiu de Férias’Divulgação / Stella de Carvalho

Publicado 09/07/2024 16:08 | Atualizado 09/07/2024 16:16

Rio - A nova comédia protagonizada por Dani Calabresa e Rafael Infante, "Mamãe Saiu de Férias", começou as filmagens, segundo anunciou a Galeria Distribuidora nesta segunda-feira (8). O filme que fala sobre família e união de forma divertida é dirigido por Carolina Durão ("Doce Família" e "Rensga Hit!) e ainda não tem data de estreia.

fotogaleria



Interpretando Roberta e Fred, respectivamente, Dani Calabresa e Rafael Infante, no longa, são pais de João (Xande Valois), Malu (Isabella Alelaf), Clarice (Lara Infante) e TomTom (Caio Costa e Pedro Costa). Roberta está cansada de cuidar da casa e dos filhos sozinha, e decide tirar férias, enquanto deixa o marido cuidando dos filhos. O resultado é que a casa fica de pernas para o ar, já que Fred tenta conciliar as demandas familiares e as responsabilidades no trabalho. Entre risadas e confusões, o filme mostra como a família pode superar desafios quando estão juntos.



Com elenco recheado de nomes da comédia, "Mamãe Saiu de Férias" promete ser leve e envolvente, e que vai agradar à família inteira. Atores como Dan Ferreira (Dante), Babu Santana (Matheus), Lívia La Gatto (Renata), Maria Clara Tenório (Brenda), Docy Moreira (Beth), Rodolfo Vaz (Pontes), Ana Regis (Simone) são alguns dos que fazem parte da trama, que é uma coprodução da Galeria Distribuidora, grupo Telefilms e Disney, com produção da Glaz Entretenimento.

Acabam de ser divulgadas as primeiras imagens do longa, que está sendo filmado em Belo Horizonte (MG) e região.