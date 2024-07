’Gladiador 2’ ganha primeiro trailer e data de estreia - Divulgação

’Gladiador 2’ ganha primeiro trailer e data de estreiaDivulgação

Publicado 09/07/2024 16:43

Rio - Uma das sequências mais aguardadas de 2024 ganhou seu primeiro trailer, nesta terça-feira (9). Além da prévia eletrizante, em que Pedro Pascal e Paul Mescal se enfrentam, a Paramount Pictures divulgou, ainda a data de estreia de "Gladiador 2" nos cinemas brasileiros: 14 de novembro.

fotogaleria

Em "Gladiador 2", a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga continua. Anos após testemunhar a morte do reverenciado herói Máximo nas mãos de seu tio, Lúcio (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu depois que sua casa é conquistada pelos imperadores tirânicos que agora lideram Roma com punho de ferro. Com raiva em seu coração e o futuro do Império em jogo, Lúcio deve olhar para seu passado para encontrar força e honra para devolver a glória de Roma ao seu povo.

Do lendário diretor Ridley Scott, o roteiro do filme é de David Scarpa. Além de Pascal e Mescal, a produção ainda conta com nomes como Joseph Quinn, Denzel Washington, Connie Nielsen, Fred Hechinger, Lior Raz e Derek Jacobi no elenco.