WIU lança 'Vagabundo de Luxo', segundo álbum da carreiraLuq Dias / Divulgação

Publicado 11/07/2024 18:05

Rio - WIU, de 22 anos, lançou nesta quarta-feira (10) seu segundo álbum de estúdio, chamado "Vagabundo de Luxo". O projeto possui 13 faixas, passeando por gêneros como o reggaeton, jersey, forró e funk, todos em uma combinação especial junto ao trap.

O projeto é o sucessor de "Manual de Amar Errado". Lançado em novembro de 2022. Agora, o novo trabalho promete trazer outros grandes sucessos, como o single "Rainha da Finesse". As letras retratam o amadurecimento pessoal e profissional do artista.

"Na produção desse novo álbum eu vi que muitos assuntos que eu trouxe em 'Manual de Como Amar Errado' fazem sentido na minha vida hoje. Isso é um reflexo de que eu já tinha uma visão, mesmo que inconsciente, e hoje consigo trazer de uma forma mais madura nesse novo projeto", afirma WIU.



O cantor está confirmado no Rock in Rio deste ano. Ele se apresentará no palco Mundo no dia 13 de setembro com Matuê e Teto.