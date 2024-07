Trailer de Capitão América: Admirável Mundo Novo é divulgado - Reprodução de vídeo

Publicado 12/07/2024 14:16

Rio - O trailer de "Capitão América: Admirável Mundo Novo" foi divulgado nesta sexta-feira (12), pela Marvel Studios, e apresenta Anthony Mackie como o Capitão América. Antes, ele era conhecido pelo personagem Falcão. Nas primeiras imagens do longa, com previsão de estreia para fevereiro de 2025, também é possível ver os novos trajes do herói e o Hulk Vermelho.

Após se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford, Sam Wilson se vê no meio de um incidente internacional. Ele deve descobrir o motivo por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro gênio faça o mundo inteiro ser dominado pelo vermelho.

O elenco do filme ainda conta com Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, com Giancarlo Esposito, Liv Tyler e Tim Blake Nelson. O longa é a continuação da história em "Falcão e o Soldado Invernal" (2021), do Disney+.