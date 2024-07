Pout pourri de Lauana Prado é a música mais ouvida no Brasil no primeiro semestre de 2024 - Divulgação / Universal Music Group

Publicado 15/07/2024 15:39

Rio - A cantora Lauana Prado lidera a lista das 50 músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil, no primeiro semestre de 2024. O pout pourri dos hits “Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)”, do álbum “Raiz Goiânia (Ao Vivo)”, conquistou o primeiro lugar do ranking.

O levantamento, feito pela Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, aponta que o gênero sertanejo é o mais ouvido no País, com 8 músicas entre as 10 mais tocadas.

Além do sertanejo, as duas músicas que integram o top 10 são do funk, com “Let's Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo)”, nas vozes de Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki, completando o pódio na terceira posição. A faixa é seguida por outro sucesso do segmento: “Pocpoc”, de Pedro Sampaio, na quarta colocação.

Outra coisa que chama a atenção no levantamento é o ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil ser 100% de artistas brasileiros. Nenhum outro cantor ou banda internacional entrou para a lista. Além do protagonismo sertanejo e da força do funk, o ranking demonstra ainda a crescente ascensão de outros ritmos de música urbana, como o trap e o rap.



O levantamento realizado pela Pro-Música considera as músicas mais executadas no país somando as plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT.



Segundo a edição 2023 do relatório Mercado Fonográfico Brasileiro, também produzido pela entidade, no último ano o streaming foi responsável por 87% dos R$ 2,9 bilhões de receitas totais da indústria.

Veja o ranking das 50 músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2024:



1. Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo) - Lauana Prado

2. Barulho Do Foguete (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano

3. Let's Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) - Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP & Mc Luki

4. Pocpoc - Pedro Sampaio

5. Anestesiado (Ao Vivo) - Murilo Huff

6. Canudinho (Ao Vivo) - Gusttavo Lima & Ana Castela

7. Daqui Pra Sempre - Manu & Simone Mendes

8. Haverá Sinais (Ao Vivo) - Jorge & Mateus, Lauana Prado

9. Deja Vu - Luan Santana & Ana Castela

10. Dia De Fluxo - AgroPlay, Ana Castela & Ludmilla

11. Tenho Que Me Decidir - Mc PH, Borges, Wiu, Pedro Lotto & Wey

12. Quero Te Encontrar - Dj Lg Prod, Dj Jz & Mc Mininin

13. Vazou Na Braquiara (Ao Vivo) - Hugo & Guilherme

14. Gosta De Rua (Ao Vivo) - Felipe e Rodrigo

15. Lapada Dela (Ao Vivo) - Grupo Menos É Mais & Matheus Fernandes

16. Dois Tristes (Ao Vivo) - Simone Mendes

17. Baby Eu Tava Na Rua Da Água (Feat. Tropa Da W&S) - TR & Mc Menor Rv

18. Digitando - Gustavo Moura & Rafael

19. Fronteira (Ao Vivo) - Ana Castela & Gustavo Mioto

20. Não Recomendo (Ao Vivo) - Matheus & Kauan

21. Erro Gostoso (Ao Vivo) - Simone Mendes

22. Manda Um Oi (Ao Vivo) - Guilherme & Benuto & Simone Mendes

23. Dois Fugitivos (Ao Vivo) - Simone Mendes

24. Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings) - Isadora Pompeo

25. Aquariano Nato - Mc Saci, Complexo Dos Hits, Dj Sammer & Mc Pretchako

26. Quase Algo (Ao Vivo) - Henrique & Juliano

27. Lua (Feat. Alok) - Ana Castela & Hungria Hip Hop

28. Diz Aí Qual É O Plano? (Feat. Mc Gh Do 7, Mc GP, Mc Nego Micha, Mc Ph, Mc Luki, Mc Poze Do Rodo, Murillo E LT No Beat & TrapLaudo) - Mc IG, Mc Ryan SP & Oruam

29. Loucura - Borges, Mc Cabelinho & Veigh

30. The Box Medley Funk 2 - The Box, Mc Brinquedo, Mc Cebezinho, Mc Tuto & Mc Laranjinha

31. Macetando - Ivete Sangalo & Ludmilla

32. Qual É O Seu Desejo? - Tz Da Coronel, Ryu, The Runner & Nagalli

33. Leão - Marília Mendonça

34. Ram Tcum - Dennis, Ana Castela & Mc Gw

35. Perna Bamba - Parangolé & Leo Santana

36. Baile Do Bruxo - Tropa Do Bruxo, DJ Ws Da Igrejinha, SMU, Triz & Mc Menor Thalis

37. Solteiro Forçado - Ana Castela

38. Dentro Da Hilux - Luan Pereira, MC Ryan SP & Mc Daniel

39. Nosso Quadro - AgroPlay & Ana Castela

40. 10 Carros - Chefin & LB Único

41. Entra Na Defender - Luan Pereira & Mc Daniel

42. A Internet É Toxica (Feat. Mc Saci) - Dj Lc, Dj Joao Da Inestan & Mc Pretchako

43. Tum Bá Tum - Tropa Do Bruxo, Smu, Dj Vitin Do Pc, Mc JF & Mc Nahara

44. Passada De Mão (Ao Vivo) - Dilsinho & Ana Castela

45. Mala Dos Porta-Mala (Ao Vivo) - Gusttavo Lima, Matheus & Kauan

46. Quem Não Quer Sou Eu - Seu Jorge, Mc Leozin, Mc G15 & Dj Topo

47. Um Mês E Pouco (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano

48. A Cerveja Abre Sozinha (Ao Vivo) - Murilo Huff

49. Não Vou Namorar (Feat. Mc Th Da Serra) - DJ Ws Da Igrejinha, Dj João Pereira & Mc Dudu Sk

50. Oi Balde (Ao Vivo) - Zé Neto & Cristiano