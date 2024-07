Ator que interpretou menino irlandês em ’Titanic’ ainda recebe dinheiro do filme - Reprodução / Paramount Pictures

Publicado 16/07/2024 15:29 | Atualizado 16/07/2024 15:51

Rio - Depois de 27 anos de seu lançamento, "Titanic" ainda continua a fazer sucesso entre os fãs, de diferentes gerações, do filme. A história de amor de Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) em meio a um naufrágio ainda ocupa a quarta posição na lista de maiores bilheterias da história, segundo a Box Office Mojo.

Devido ao sucesso astronômico, os atores que fizeram parte das filmagens ainda recebem dinheiro por suas participações, seja por muito ou pouco tempo de tela. Com apenas uma frase no filme, Reece Thompson revelou recentemente que ainda lucra com os royalties da produção.

Aos 5 anos, o ator interpretou o menino irlandês que aparece em três cenas e, em meio aos caos do naufrágio, se vira para a mãe e pergunta: "O que fazemos, mamãe?". A frase do garoto assustado emocionou os espectadores e ainda é uma fonte de dinheiro para Reece, hoje com 32 anos.

Em entrevista ao site "Business Insider", em 2018, o ator revelou que, na época, recebeu cerca de US$ 30 mil (R$ 162,9 mil, atualmente). Segundo ele, o dinheiro, investido e colocado em contas bancárias, foi usado para educação, carro e despesas de subsistência, em sua maior parte.

No entanto, ele ainda recebe dinheiro da produção trimestralmente. Segundo Reece, os valores aumentavam à medida em que o filme fazia sucesso, como quando as versões em VHS e DVD foram lançadas em 1998 e 1999, respectivamente, relançadas em DVD em 2005, em Blu-ray em 2012 e quando o longa voltou aos cinemas para comemorar o aniversário do filme.

Atualmente, o ator ganha por volta de US$ 200 a US$ 300 por ano, cerca de R$ 1.086 a R$ 1.629, respectivamente. "É estranho porque não está mais presente na minha mente. Não é como, 'Oh, quando vou receber um novo cheque do "Titanic"?' Quando acontece, é como, 'Oh, legal, mais US$100", disse ele.

"Houve algumas vezes em que foi tipo: 'Nossa, é um cheque de US$250. Esse filme tem 12 anos. Isso é bem bizarro'. Mas espero que eles continuem passando bastante, porque isso significa mais dinheiro para mim", brincou ainda.

Papel quase foi deixado de lado



De acordo com Reece Thompson, ele quase não interpretou o garotinho irlandês em "Titanic". Na mesma época, ele havia recebido uma proposta para estrelar o comercial de uma rede de postos de gasolina. Embora o trabalho tivesse um dinheiro mais certo, a mãe dele resolveu arriscar e apostou no longa de James Cameron.

"Acabou sendo um dos filmes de maior bilheteria da história, então é bem bizarro em retrospecto. Minha mãe disse: 'Vamos fazer isso. Vai ser legal. Mesmo que o filme seja uma porcaria, vamos assistir.' Obviamente, acabou explodindo, então não foi uma decisão ruim da parte dela, isso é certo", disse ele ao site.