MumuzinhoReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 18:35

Rio - Mumuzinho apresenta nova edição do seu show autoral, "Resenha do Mumu", neste domingo (21), na Cidade das Artes, no Rio. Os últimos ingressos estão à venda no site da Ingresse

Com um palco 360º, o evento sempre traz convidados a cada edição, e os artistas que participarão desta serão revelados em breve. Mumuzinho preparou um repertório especial para mais de 3 horas de show, passando por toda a sua discografia na música.O público também pode esperar pela performance de faixas que estarão presentes no seu novo DVD ao vivo, "Conectado", gravado no início do mês em São Paulo. Primeiro audiovisual do artista em mais de 10 anos, com participações especiais como Péricles, Thiaguinho, Belo, Ferrugem e Turma do Pagode, entre outros.Serviço:Domingo, 21 de julho de 2024Abertura dos portões: 15hLocal: Cidade das ArtesEndereço: Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca, Rio de JaneiroIngressos: A partir de R$125,00