02/08/2024

Rio - O filme "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" chega aos cinemas no dia 5 de setembro, porém, antes, os fãs poderão se aquecer revendo o clássico de 1988. Entre os dias 15 e 21 de agosto, o primeiro filme, "Os Fantasmas Se Divertem", será reexibido nas telonas.

Além disso, a Warner Bros. Pictures acaba de anunciar também que a venda antecipada de ingressos para o segundo filme de Tim Burton, começará no dia 23 de agosto.



"Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" traz três gerações que voltam para a famosa casa em Winter River, que segue sendo assombrada por Beetlejuice após uma enorme e inesperada tragédia. E as coisas devem ficar ainda mais complicadas quando a maquete da cidade for descoberta e alguém chamar três vezes o nome do fantasma arteiro, o trazendo para o mundo dos vivos.