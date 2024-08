Aerosmith - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 20:04 | Atualizado 02/08/2024 20:05

Rio - A banda Aerosmith anunciou, nesta sexta-feira (2), sua aposentadoria dos palcos. Através das redes sociais, o grupo formado na década de 1970, emitiu uma nota e deu detalhes sobre a decisão que ocorreu após Steven Tyler, vocalista, não se recuperar de uma lesão em suas cordas vocais. Por conta disso, eles também acabaram cancelando a turnê de despedida Peace Out, anunciada em 2023.

No comunicado, o grupo agradeceu aos fãs e explicou que a voz de Tyler é um instrumento essencial. Contudo, a recuperação total da lesão e suas cordas vocais não será possível. Em 2023, o vocalista foi diagnosticado com uma lesão na laringe e, desde então, estava em tratamento."Graças a vocês, nosso Exército Azul, essa faísca pegou fogo e está ardendo há mais de cinco décadas. Alguns de vocês estão conosco desde o início e todos são a razão pela qual fizemos história no rock 'n' roll. Tem sido a honra das nossas vidas ter a nossa música se tornado parte da sua. Em todos os clubes, em cada turnê enorme e em momentos grandiosos e privados vocês nos deram um lugar na trilha sonora de suas vidas", iniciaram."Sempre quisemos surpreender vocês durante as apresentações. Como vocês sabem, a voz de Steven é um instrumento como nenhum outro. Ele passou meses trabalhando incansavelmente para deixar sua voz como estava antes da lesão. Nós o vimos lutando, apesar de ter a melhor equipe médica ao seu lado. Infelizmente, ficou claro que uma recuperação total da lesão vocal não é possível. Tomamos uma decisão de partir o coração e difícil, mas necessária – como uma banda de irmãos – de nos retirarmos da turnê", continuaram."Estamos muito gratos por todos que estavam entusiasmados para pegar a estrada conosco pela última vez. Gratos à nossa equipe especializada, à nossa incrível equipe e aos milhares de pessoas talentosas que tornaram possíveis nossas corridas históricas. Um agradecimento final a vocês – os melhores fãs do planeta Terra. Toque nossa música bem alto, agora e sempre. Continue sonhando. Você realizou nossos sonhos", finalizaram.