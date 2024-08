Ingressos da venda extraordinária do Rock in Rio esgotaram em pouco tempo - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 16:00

Rio - A última oportunidade de comprar ingressos para os dias esgotados do Rock in Rio durou pouco tempo. Em apenas 23 minutos, as entradas para o dia 22 de setembro, que contará com apresentações de nomes como Shawn Mendes e Mariah Carey, acabaram. Ao todo, a venda extraordinária durou pouco mais de uma hora.

Outro dia que esgotou rapidamente, em 42 minutos, foi 13 de setembro, primeiro dia do festival, quando Travis Scott é a artista principal do Palco Mundo. Em seguida, os ingressos do Dia Delas, em 20 de setembro, com Katy Perry fechando a noite, acabaram em 59 minutos. O dia 14 de setembro, que tem a banda Imagine Dragons como atração principal, esgotou em 1h18.