Marco Ricca interpreta pai de Juan Paiva em filmeDivulgação

Publicado 08/08/2024 10:00 | Atualizado 08/08/2024 10:30

Rio - Com um elenco estrelado, o filme "De Pai Para Filho" estreia nesta quinta-feira (8), em todos os cinemas do Brasil e promete emocionar o público. Com direção de Paulo Halm, o longa aborda relações familiares, perdão, reconciliação, luto, além da descoberta do amor.

Na produção, Marco Ricca interpreta Machado, músico de uma banda de rock que fez sucesso nos anos 80. "O personagem é muito exibicionista, gosta desse momento dele. Até que quando a banda começa a cair, ele larga tudo, esposa, filho e vai para um lado que é de aproveitar a vida. Uma hora ele fala para o filho: 'Eu te amo e vou continuar te amando, eu também amei sua mãe, o problema é que eu me amo mais'. É muito louco", afirma o artista, em entrevista aoO momento de euforia, no entanto, passa. Esquecido e doente, Machado se mata. Com isso, José (Juan Paiva) herda um apartamento do pai, conhece um pouco do 'universo' dele e o 'reencontra'. "O reencontro desse pai e filho acontece de uma forma muito legal. O pai meio irônico, engraçado. É uma relação dramática que vai funcionando e o garoto vai descobrindo a afetividade, o amor. O pai (Machado) vai conduzindo isso, até o momento que ele fala, 'pô me livra ai, deixa eu ir embora'", explica Marco.As cenas com Juan foram emocionantes para o ator. "Quando temos colegas que se entregam, como o Juan, que olha no olho da gente, faz de verdade, a coisa acontece. Ele entregava tanto, que eu ficava arrepiado. Era eu entrar em cena e o personagem e fluía. É um filme que vai emocionar o público", acredita.Intérprete de Dina, uma viúva que não conseguiu superar o luto do marido Carlos (Thiago Fragoso) e vive se envolvendo com homens errados, Miá Mello celebra o novo trabalho. "É um drama, algo diferente do que estou acostumada a fazer, mas sempre busquei e desejei. Então é um encontro de uma vontade que eu vinha buscando. Nós tivemos pouco tempo de preparação juntos, eu recebi o convite e já mergulhei nessa preparação em casa mesmo. Fui saber quem era a Dina, de onde ela vem, porque ela tem sotaque e mora no Rio, e porque tem um apartamento perto da praia se não tem dinheiro para fazer nada", comenta.As gravações ocorreram em cerca de um mês e, por isso, a atriz, que estava em turnê com o espetáculo "Mãe Fora da Caixa", não conseguiu retornar para casa. A saudade da família a auxiliou na composição da personagem. "Isso foi me dando mais recursos para que eu tivesse de fato dentro do personagem. Esse distanciamento da minha casa, me aproximou ainda mais da Dina. Quando eu estava em cena e eu choro pela morte, eu ali estava chorando a morte do marido da Dina, na minha vida, eu ainda não tive nenhuma perda. Isso como atriz foi um mergulho muito importante".