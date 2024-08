Live-action de ’Branca de Neve’ ganha primeiro teaser com Gal Gadot - Reprodução de vídeo

Live-action de ’Branca de Neve’ ganha primeiro teaser com Gal GadotReprodução de vídeo

Publicado 10/08/2024 12:58

Rio - Neste sábado (10), o Walt Disney divulgou o primeiro teaser do live-action 'Branca de Neve'. O filme, que chegará aos cinemas em março de 2025, será estrelado por Rachel Zegler (Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) como a clássica princesa, e Gal Gadot (Mulher Maravilha), dando vida a vilã Rainha Má.

Os atores Ansu Kabia (Uma Segunda Chance ara AMar) e Andrew Burnap (The Front Room) também fazem parte do elenco. Dirigido por Marc Webb, o remake da animação original de 1937 traz uma releitura mais moderna do clássico. Benj Pasek e Justin Paul são os responsáveis pela trilha sonora original.

A clássica história gira em torno da princesa Branca de Neve, que foge do castelo depois que sua madrasta, a Rainha Má, ordena que o Caçador a mate. Ele não consegue ceifar a vida da jovem e a deixa fugir. Durante a busca para se salvar, Branca encontra a cabana dos sete anões. Após descobrir que sua rival está viva, a Rainha a envenena com uma maçã. Por fim, a princesa é salva com um beijo de amor verdadeiro de um príncipe.