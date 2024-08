Débora Falabella e Yara de Novaes apresentam Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante - Divulgação / Joao Caldas

Publicado 16/08/2024 06:00 | Atualizado 16/08/2024 07:24

Rio - Débora Falabella é uma das estrelas do espetáculo "Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante", em cartaz até domingo (18), no Teatro Firjan SESI Centro, no Rio, que aborda a violência contra a mulher através de uma linguagem não realista, poética e humor ácido. Na peça, escrita por Silvia Gomez e sob direção de Gabriel Fontes Paiva, a atriz de 45 anos dá vida a uma garota que delira, largada no asfalto, após ser estuprada. Ao DIA, a artista fala sobre a importância de abordar o tema "delicado", mas enraizado na sociedade, na produção.

"Acho que as mulheres acabam falando sobre as suas experiências e sobre as suas histórias de violência sexual, porque elas não têm uma justiça que as ampare. Então, acabam tendo que vir publicamente falar sobre isso, para que isso se torne uma espécie de alerta ...O ideal seria a gente não ter que falar sobre isso. O ideal seria que as mulheres conseguissem denunciar e que a justiça fosse efetiva nesses casos. Mas infelizmente, acho que no mundo que a gente vive, a gente acaba tendo que falar sobre isso como uma forma de alerta mesmo", opina Débora.

Ela ainda comenta a forte linguagem corporal que teve durante a preparação para a personagem. "Esse espetáculo, particularmente, para mim, é muito voltado para o trabalho que tenho com o corpo. A gente precisa estar treinado para fazer aqueles movimentos sem se machucar. Antes, claro, a gente teve uma preparadora corporal maravilhosa, que é a Ana Paula Lopez. Ela me ajudou a criar os movimentos e, ao mesmo tempo, a conseguir realizá-los sem me machucar e realizá-los de uma forma técnica. Mas muitas vezes me machuco", admite.

No momento de confusão mental, a jovem, vivida por Débora, é encontrada pela vigia de uma rodovia, interpretada por Yara de Novaes. "O delírio faz um deslocamento, permite ver de fora todo o caos, o estrago, a violência. Traz pra cena mais poesia também, algo que ajuda a viver, a vencer, a ir adiante", opina Yara, que teve dificuldade para separar a sua emoção pessoal da personagem.

"No início do processo somatizei um pouco, tive algumas inflamações, medos e pesadelos. Depois, comecei a colocar as coisas no lugar do Teatro. Mas, ainda hoje, durante o espetáculo, tenho alguns choros súbitos. É muito forte, não só do ponto de vista da violência contra a mulher, mas também do ponto de vista do acolhimento e da vontade e coragem para escapar dessa violência. O afeto que a personagem da Vigia traz pra cena me comove demais", conta a artista.

Dose dupla nos palcos

Além de 'Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante', Débora também brilha no espetáculo "Prima Facie", que, depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, chega a São Paulo em setembro. Com isso, a atriz, que interpretou Lucinda em "Terra e Paixão" (2023), da TV Globo, diz que não conseguirá de dedicar a outros trabalhos em 2024.

"Esse ano estou totalmente dedicada ao teatro. Estou com dois espetáculos em cartaz. Um que eu estreei este ano no Rio, que é o 'Prima Facie', e em setembro eu vou estrear em São Paulo. E o 'Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante' que está em Cartaz no Rio e depois a gente vai fazer até o final do ano com apresentações pelo interior de São Paulo. [...] Então, é muito difícil conseguir se dedicar a outra coisa", comenta ela, que está no elenco do live-action "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", com previsão de estreia para o dia 9 de janeiro de 2025, como a Professora Marocas.

'Muito especial'

Colecionando diversos papéis em novelas, nas telonas e nos palcos, Falabella explica o motivo do teatro ser tão especial para ela. "No teatro você está em relação com o público o tempo inteiro, você entende ali no momento em que você está dizendo aquelas palavras, no momento em que você está em cena, o tamanho da receptividade do público naquele momento. E fora que o palco e o teatro são muito especiais para ator".

Em seguida, a artista detalha as diferenças nas produções. "Na televisão, no cinema, a gente atua e tem milhares de recursos e outras coisas que acontecem, edição, até chegar no espectador. O teatro não [...] Então, para mim, isso se torna muito especial. E foi onde eu comecei, onde eu aprendi a minha profissão. [...] Claro que apresentando uma peça há muito tempo, a gente já entende onde o público vai reagir, mas claro que a gente se surpreende. Muitas vezes o público ri de coisas que ele não ria antes ou ele é mais silencioso, ou tem uma plateia que reage muito mais. Os aplausos também são muito diferentes".

Serviço



"Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante"

Sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 18h

Local: Teatro Firjan SESI Centro

Endereço: Av. Graça Aranha, 1 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 40 (inteira)

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa