Premiados 52º Festival de Cinema de GramadoDivulgação / Edison Vara / Agência Pressphoto

Publicado 19/08/2024 22:33

Rio - Dirigido por Erico Rassi, "Oeste Outra Vez" foi escolhido o melhor filme brasileiro no 52º Festival de Gramado. "Estômago 2: O Poderoso Chef", de Marcos Jorge, foi o que mais levou para casa Kikitos. A cerimônia, que aconteceu na noite deste sábado (17), premiou ainda as melhores produções nas mostras de documentários nacionais e de curtas-metragens.

"Oeste Outra Vez", que retrata a fragilidade de homens brutos abandonados pelas mulheres que amam no sertão de Goiás, levou para a casa, além do principal prêmio da noite, os Kikitos de melhor ator coadjuvante para o estreante em longas Rodger Rogério e de melhor fotografia para André Carvalheira.

"Estômago 2: O Poderoso Chef” também se destacou e levou os Kikitos de melhor filme do júri popular, melhor ator, melhor roteiro, melhor direção de arte e melhor trilha musical.

"Oeste (Outra Vez) é um filme de Goiás, e acho que é um exemplo de resistência do cinema individual, do cinema independente. Acho importante dizer que para o cinema fora do eixo, o cinema do Centro-Oeste, o cinema tão pulverizado do Brasil continuar acontecendo, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos que o dinheiro, os recursos cheguem para que profissionais possam mostrar seu talento e contar suas histórias. Obrigada mesmo, é uma emoção profunda estar ganhando esse prêmio", afirmou a produtora Cristiane Miotto.

Nicola Siri, que recebeu o Kikito de melhor ator em prêmio dividido com o colega João Miguel por "Estômago 2: O Poderoso Chef", agradeceu: “João, esse é de nós dois! Prêmios individuais no cinema não são prêmios individuais, são prêmios do cinema, de cada filme que está aqui, é uma delícia ver todos vocês aqui. É fundamental continuar investindo, fazendo sempre o cinema, viva a arte, viva a cultura”, comemorou.

A noite de premiação homenageou também o apresentador Silvio Santos, um dos maiores ícones da TV brasileira que morreu na madrugada de sábado (17) por uma broncopneumonia em decorrência de uma infecção por H1N1.

Confira a lista completa dos vencedores do 52º Festival de Gramado:

Longas-metragens Brasileiros



Melhor filme



"Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi



Melhor direção



Eliane Caffé, por “Filhos do Mangue”



Melhor ator



João Miguel e Nicola Siri, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”



Melhor atriz



Fernanda Vianna, por “Cidade; Campo”



Melhor roteiro



Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”



Melhor fotografia



André Carvalheira, por “Oeste Outra Vez”



Melhor montagem



Karen Akerman, por “Barba Ensopada de Sangue”



Melhor ator coadjuvante



Rodger Rogério, por “Oeste Outra Vez”



Melhor atriz coadjuvante



Genilda Maria, por “Filhos do Mangue”



Melhor direção de arte



Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”



Melhor trilha musical



Giovanni Venosta, por “Estômago 2: O Poderoso Chef”



Melhor desenho de som



Beto Ferraz, por “Pasárgada”



Prêmio especial do júri



“O Clube das Mulheres de Negócios”, de Anna Muylaert



Júri popular



“Estômago 2: O Poderoso Chef”, de Marcos Jorge







Curtas-metragens Brasileiros



Melhor filme



“Pastrana”, de Melissa Brogni e Gabriel Motta



Melhor direção



Lucas Abrahão, por “Maputo”



Melhor roteiro



Adriel Nizer, por “A Casa Amarela”



Melhor ator



Wilson Rabelo, por “Ponto e Vírgula”



Melhor atriz



Edvana Carvalho, por “Fenda”



Melhor trilha musical



Liniker, por “Ponto e Vírgula”



Melhor fotografia



Livia Pasqual, por “Pastrana”



Melhor montagem



Bruno Carboni, por “Pastrana”



Melhor direção de arte



Coh Amaral , por “Maputo”



Melhor desenho de som



Felippe Mussel, por “A Menina e o Pote”



Prêmio especial do júri



“Ponto e Vírgula”, de Thiago Kistenmacher



Júri popular



“Ana Cecília”, de Julia Regis



Prêmio Canal Brasil de Curtas



“Maputo”, de Lucas Abrahão



Menção honrosa



“Ressaca”, de Pedro Estrada



“Via Sacra”, de João Campos



“Navio”, de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas e Vitória Real



“Maputo”, de Lucas Abrahão







Júri da crítica



Melhor filme de Curta-Metragem Brasileiro



“Fenda”, de Lis Paim



Melhor filme de Longa-Metragem Brasileiro



“Cidade; Campo”, de Juliana Rojas



Longas-metragens Documentais



Melhor filme



“Clarice Niskier: Teatro dos pés à Cabeça”, de Renata Paschoal





VII Mostra de Filmes Universitários



Prêmio Edina Fujii – Cia Rio



“A Falta que Me Traz”, de Laura Zimmer Helfer e Luís Alexandre, da Universidade de Santa Cruz do Sul