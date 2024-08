Myra Ruiz e Fabi Bang participaram do musical ’Wicked’ no Brasil - Reprodução Instagram / Divulgação

Publicado 20/08/2024 14:48 | Atualizado 20/08/2024 18:46

Rio - A Universal Pictures Brasil confirmou, nesta terça-feira (20), que as atrizes Myra Ruiz e Fabi Bang serão as responsáveis por dar voz às personagens Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) na versão dublada de "Wicked". O longa chega aos cinemas brasileiros em 21 de novembro.

A novidade foi divulgada junto com um novo trailer do filme que conta a história de Elphaba, uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde incomum, que ainda não descobriu seu verdadeiro poder e de Glinda, uma menina popular, ambiciosa que só quer saber de privilégios e ainda não conhece a sua verdadeira alma.

As duas se encontram como estudantes na Universidade de Shiz, na fantástica Terra de Oz, e se tornam grandes amigas, uma afinidade improvável, mas profunda. Após um encontro com O Maravilhoso Mágico de Oz, a amizade entre elas chega a uma encruzilhada, e suas vidas tomam caminhos muito diferentes. O desejo inabalável de popularidade de Glinda faz com que ela seja seduzida pelo poder, enquanto a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, e àqueles ao seu redor, terá consequências inesperadas e chocantes em seu futuro.

Baseado no musical da Broadway de mesmo nome, esta é a primeira vez que "Wicked" chega às telonas após mais de duas décadas de sucesso nos teatros. As atrizes Myra Ruiz e Fabi Bang, responsáveis pelas vozes das personagens principais na versão dublada, já estrelaram seus respectivos papéis nos palcos brasileiros.