Noel e Liam Gallagher, do OasisAFP

Publicado 26/08/2024 15:21

Rio - Os fãs de Oasis foram pegos de surpresa na noite deste domingo (25) com um post misterioso nos perfis da banda. Nas redes sociais, foi publicado um vídeo com apenas uma data e horário: 27 de agosto às 8h da manhã, no horário de Londres, ou 4h da manhã no de Brasília.

Os rumores de uma possível volta dos irmãos Liam e Noel Gallagher cresceram quando a imprensa britânica adiantou que a banda, separada desde 2009, está se programando para uma nova turnê. De acordo com o "Mirror", o Oasis será a atração principal do Festival de Glastonbury de 2025 e ainda fará uma série de grandes shows em Londres e Manchester.

Segundo o "The Sun", o Heaton Park, de Manchester, e o Estádio de Wembley, de Londres, são os locais apontados para a realização dos shows. Ao portal, uma fonte especialista em música descreveu a volta como a "reunião que ninguém pensou que aconteceria. Liam e Noel são inimigos ferrenhos há mais de uma década, mas secretamente eles retomaram o contato", disse.

"Um acordo foi colocado na mesa e ambos disseram sim - para a surpresa das pessoas ao redor deles. Haverá shows no Reino Unido no próximo verão e tanto Noel quanto Liam estão animados para voltar a sair juntos", afirmou.



No dia 28 de agosto, um dia depois do marcado pela banda nas redes sociais, completará 15 anos que Noel deixou a banda dramaticamente. Os irmãos, que têm uma série de polêmicas envolvendo o relacionamento deles, se separaram definitivamente em 2009, quando se preparavam para subir ao palco do festival Rock En Seine, em Paris.

Na época, uma discussão entre os irmãos Gallagher começou nos bastidores e devido a ela tanto o show que eles estavam prestes a fazer quanto todo o restante da turnê foram cancelados. Na ocasião, Noel emitiu um comunicado sobre sua saída:

"É com alguma tristeza e grande alívio que digo que deixei o Oasis esta noite. As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não poderia continuar trabalhando com Liam nem mais um dia".

Em 2017, Liam deu a entender que havia se reconciliado com o irmão, mas os dois sempre descartavam as possibilidades de trabalharem juntos novamente.