Anitta e Shawn Mendes se apresentarão no VMA 2024Divulgação

Publicado 27/08/2024 13:55

Rio - A MTV anunciou, nesta terça-feira (27), os novos nomes que completam a lista de apresentações do VMA 2024. Anitta, Shawn Mendes, Karol G e LL Cool J subirão ao palco da premiação em 11 de setembro. Com exibição ao vivo, e sob o comando de Megan Thee Stallion, a cerimônia acontecerá na UBS Arena, em Nova York, nos Estados Unidos.

Os artistas anunciados nesta terça-feira se juntam aos apresentados anteriormente : Camila Cabello, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA e Rauw Alejandro. Além deles, Katy Perry receberá o cobiçado prêmio Video Vanguard no VMA 2024 e apresentará um medley dos maiores sucessos de sua carreira diretamente do palco na premiação.

Neste ano, com o marco de 23 anos do atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, a MTV apoiará novamente a organização sem fins lucrativos 9/11 Day, que organiza o Dia Nacional de Serviço e Memória do 11 de setembro, e o Tuesday's Children, que atende às famílias das vítimas do 11 de setembro.

Na lista de indicados, a cantora Taylor Swift lidera com dez indicações. Em seguida, Post Malone possui nove, Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter com seis cada, Megan Thee Stallion e SZA com cinco cada e LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims com quatro nomeações cada. A cantora Anitta ainda bateu seu recorde pessoal, com três indicações.