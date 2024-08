Ailton Graça vence na categoria melhor ator de longa-metragem - Bruno de Lima / Divulgação

Publicado 29/08/2024 09:55 | Atualizado 29/08/2024 09:57

Rio - Os vencedores do Prêmio Grande Otelo 2024 foram anunciados, na noite desta quarta-feira (28), em uma cerimônia na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Zona Oeste do Rio. Dira Paes e Toni Garrido foram os apresentadores do evento. O destaque foi "Pedágio", de Carolina Markowicz, que ganhou os prêmios de Melhor longa-metragem ficção, melhor direção e melhor roteiro original. Já o longa "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini, conquistou seis troféus, o maior número da noite.

O prêmio de melhor atriz de longa-metragem foi para Vera Holtz ("Tia Virgínia") e o de melhor ator de longa-metragem, para Ailton Graça ("Mussum, O Filmis"). Arlete Salles venceu na categoria melhor atriz coadjuvante ("Tia Virgínia") e como melhor ator coadjuvante quem ganhou foi Jorge Paz ("O Sequestro do Voo 375"). Julio Andrade foi laureado como melhor ator série de ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming, por "Betinho - No Fio da Navalha", e Alice Carvalho como melhor atriz de série de ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming, por "Cangaço Novo".

Representantes do Cinema Novo, homenageado desta edição, os cineastas Cacá Diegues, Ruy Guerra, Walter Lima Jr. e Zelito Vianna, assim como a produtora Lucy Barreto, subiram ao palco para receber seus troféus Grande Otelo das mãos de Antônio Pitanga (o inesquecível Firmino, de "Barravento") e Othon Bastos (o eterno Corisco, de "Deus e o Diabo na Terra do Sol", ambos de Glauber Rocha).

Ícone da televisão brasileira, Silvio Santos foi homenageado na premiação. Uma foto do apresentador, que morreu aos 93 anos, em São Paulo, no último dia 17, apareceu no telão durante o momento "In Memorian". Outras grandes estrelas que partiram também foram lembradas como Ziraldo, Jandira Martini, Lolita Rodrigues, Rosa Magalhães e Thommy Schiavo.

A cerimônia também contou com a performance de Toni Garrido, Pedro Luis, Ava Rocha e Caio Prado interpretando "Macunaíma" (1975), samba-enredo da Portela, com a intervenção da guitarra de Yuri Queiroga.

Confira a lista de vencedores

Melhor Longa-Metragem Ficção



Pedágio, de Carolina Markowicz



Melhor Direção



Carolina Markowicz por "Pedágio"



Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem



Silvio Guindane por "Mussum, o Filmis"





Melhor Ator de Longa-Metragem



Ailton Graça como Mussum por "Mussum, o Filmis"





Melhor Atriz de Longa-Metragem



Vera Holtz como Virgínia por "Tia Virgínia"





Melhor Ator Coadjuvante de Longa-Metragem



Jorge Paz como Nonato por "O Sequestro do Voo 375"





Melhor Atriz Coadjuvante de Longa-Metragem



Arlete Salles como Vanda por "Tia Virgínia"





Melhor Longa-Metragem Ibero-americano



La Sociedade De La Nieve (Espanha, Uruguai, Argentina e Chile) /Ficção – Direção: J.A. Bayona. Indicação: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.



Melhor Longa-Metragem Voto Popular



Pérola, de Murilo Benício.





Melhor Roteiro Original



Carolina Markowicz por "Pedágio"





Melhor Roteiro Adaptado



Lusa Silvestre e Mikael de Albuquerque – Adaptado do documentário “Sequestro do Voo 375”, de Constâncio Viana – por "O Sequestro do Voo 375"





Melhor Longa-Metragem Infantil



Turma da Mônica Jovem – Reflexo do Medo, de Mauricio Eça





Melhor Ator Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming



Julio Andrade como Betinho por "Betinho - No Fio da Navalha", de Lipe Binder





Melhor Atriz Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming



Alice Carvalho como Dinorah por "Cangaço Novo"





Melhor Série Brasileira Ficção, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming



Cangaço Novo, de Fabio Mendonça e Aly Muritiba





Melhor Curta-Metragem Ficção



A Menina e o Mar, de Gabriel Mellin





Melhor Longa-Metragem Animação



Perlimps, de Alê Abreu





Melhor Série Brasileira de Animação, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming



Esquadrão do Mar Azul, de Rubens Belli





Melhor Curta-Metragem Animação



Mulher Vestida de Sol, de Patrícia Moreira.





Melhor Longa-Metragem Documentário



Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você, de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay





Melhor Série Brasileira de Documentário, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming



O Caso Escola Base – Direção Geral: Paulo Henrique Fontenelle





Melhor Curta-Metragem Documentário



Thuë Pihi Kuui- Uma Mulher Pensando, direção Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami





Melhor Montagem



Lucas Gonzaga e Gustavo Vasconcelos por "O Sequestro do Voo 375"





Melhor Direção de Fotografia



Adrian Tejido, ABC, por "O Rio do Desejo"





Melhor Efeito Visual



Marcelo Cunha e Joaquim Moreno por "O Sequestro do Voo 375"





Melhor Som



Sérgio Sciliar, Miriam Biderman, ABC e Ricardo Reis, ABC, por "O Sequestro do Voo 375"





Melhor Direção de Arte



Rafael Ronconi por "O Sequestro do Voo 375"





Melhor Maquiagem



Mari Pin e Martín Macías Trujillo por "Mussum, o Filmis"





Melhor Figurino



Cassio Brasil por "Mussum, o Filmis"





Melhor Trilha Sonora



Dado Villa-Lobos por "Aumenta que é Rock’n’ Roll"