Primavera Sound cancela festival no Brasil e outros países da América Latina Reprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 19:58 | Atualizado 30/08/2024 20:00

Rio - O Festival Primavera Sound, anunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (30), o cancelamento das edições na América Latina programadas para 2024, incluindo o Primavera Sound São Paulo, que seria realizado entre 30 de novembro e 1º de dezembro.

O evento apontou "dificuldades externas" para o motivo do cancelamento dos festivais em Buenos Aires, São Paulo e o Primavera Day em Montevidéu e Assunção. O evento também pontuou que não consegue realizar os festivais com o nível que o público merece.



O Primavera Sound teve duas edições no Brasil, em 2022 e 2023. Em 2022, o festival teve shows de Arctic Monkeys, Lorde, Björk e Travis Scott. Já em 2023 trouxe The Cure, The Killers e Pet Shop Boys.



Leia o comunicado na íntegra:

À comunidade Primavera Sound América Latina:



Como foi comprovado em 2022 e 2023 com a nossa chegada à América Latina em diversos territórios e formatos, qualquer evento Primavera Sound é construído com rigorosos padrões de qualidade onde quer que seja realizado. É este nível de exigência em termos artísticos e de produção que nos consolidou mundialmente na vanguarda dos festivais de música.



Nossos planos de reencontro previstos para o final de novembro e início de dezembro deste ano, com festivais em Buenos Aires e São Paulo e Primavera Day em Montevidéu e Assunção, infelizmente terão que esperar. As atuais circunstâncias nos levam a comunicar que o Primavera Sound não acontecerá na América Latina em 2024, devido a dificuldades externas que nos impedem de realizar os eventos com o nível que o público que tanto nos apoia merece.



Esta é sem dúvida uma decisão difícil, tomada depois de muitos meses de trabalho e depois de percorrer vários caminhos para poder executar estes eventos com garantias. É claro que nosso trabalho não termina aqui. Nem os nossos laços com a América Latina, onde nos sentimos acolhidos desde o primeiro segundo por uma comunidade entusiasta e amorosa que abraçou este modelo de festival como seu. Com a convicção e a esperança de que o Primavera Sound volte mais forte para a América Latina, já estamos olhando para o futuro para que isso aconteça o mais rápido possível.