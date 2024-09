Lollapalooza anuncia line-up para 2025 - Reprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 14:01

Rio - Muito aguardado pelos fãs, o line-up completo para a edição de 2025 do Lollapalooza foi divulgado, nesta terça-feira (3). Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes, Rüfüs du Sol e Tool serão as atrações principais do festival que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os fãs que quiserem ir ao festival ainda podem comprar os ingressos. Até o momento, estão disponíveis três modalidades de entradas, que custam entre R$ 1.245 e R$ 4.850. A venda é feita exclusivamente pelo site oficial da Ticketmaster e na bilheteria oficial da plataforma.

Dos 68 artistas anunciados para o Lollapalooza 2025, dezesseis deles se apresentarão no Brasil pela primeira vez: Olivia Rodrigo, Tool, Tate McRae, Teddy Swims, Parcels, Benson Boone, Wave to Earth, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, Girl in Red, The Marías, Barry Can't Swim, Nessa Barrett, Artemas, Inhaler e Neill Frances.

Nomes como Sepultura, Jão, Tropkillaz, Zedd, Charlotte de Witte, Foster The People, Jovem Dionísio e mais ainda completam a lista dos artistas anunciados para a edição de 2025 de Lollapalooza.